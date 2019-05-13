Через КПП «ДНР» запретили провозить корм для животных, – соцсети. Новости

На КПП «ДНР» не пропускают корм для животных. О том, что корм попал в список запрещенных товаров, сегодня, 13 мая, сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, люди пишут о том, что на неподконтрольную Донетчину не смогли провезти корм для животных, и уточняют, что запрет озвучили именно на КПП «ДНР» «Александровка»:

Katrin: «Сегодня на Каргилле озвучили, что корм для животных запрещено ввозить»;

Нина: «Из Украины нельзя везти или в ДНР ввозить?»;

Галина: «В ДНР ввозить»;

Оксана: «Раньше говорили, что нельзя, но пропускали. Теперь нет».

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» в Александровке в не пропускают некоторые товары. В частности, под запретом – подгузники и корм для животных.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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