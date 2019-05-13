Климкин пояснил, почему в ЕС не приняли санкции против России. Новости

В Европейском Союзе пока нет единого мнения о введении санкций против России за раздачу российских паспортов на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Об этом сегодня, 13 мая, по итогам переговоров с главами МИД стран-участниц Евросоюза в ходе брифинга в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Очень важно, что Европейский Союз понимает, что в этот раз никакими персональными санкциями не должно закончиться, или это будет то, что у нас называют "зрада". Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции, это не ответ», – сказал он.

«Это мега-проблема для нас, для нашей национальной безопасности, причем не только оккупированной территории. Но это и проблема для всех остальных: для Белоруссии – проблема, для Молдовы – проблема. А для Латвии или Эстонии разве это – не проблема? А немецкому министру сказал, у вас есть 2 млн русскоязычных, давайте посмотрим, сколько у них российских паспортов», – продолжил Климкин.

По его словам, в Европейском Союзе «начинают задумываться». «Я думаю, что мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы сделать системный ответ. К сожалению, пока есть очень разные мысли, но мы должны идти к этому ответу, а не ограничиваться формальными заявлениями и небольшими санкциями, а потом скажем, что мы что-то сделали», – отметил глава МИД Украины.

«С некоторыми коллегами дискуссия намного лучше – понимаем с полуслова, а с некоторыми – нужно будет разговаривать дальше», – добавил украинский дипломат.

Как сообщалось ранее, Евросоюз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта на неподконтрольном украинским властям Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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