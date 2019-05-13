Украина готовится к очередным международным судам против России. Новости

Украина готовится к международным судам против России, которые запланированы в июне в Гааге. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе брифинга в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Июнь будет очень важным. Мы должны продвинуться по двум самым главным [судебным] процессам после того, как в ближайшие дни мы получим решение [Международного трибунала ООН по морскому праву] по нашим ребятам. Это две важных Конвенции ООН о запрете финансирования терроризма и запрете расовой дискриминации», – сказал он.

«Мы столько времени и сил потратили на детализации формирования нашей позиции, у нас практически каждый день проходили многочисленные встречи с командами международных юристов. Перед слушаниями в Гааге я попрошу Елену Зеркаль дать детальный комментарий, поскольку там есть очень много интересных аспектов», – добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву 10 мая завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Решение трибунала будет вынесено 25 мая.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: