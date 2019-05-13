Центр Покровска сделают пешеходным: Водители возмущены (Видео). Новости

Центр Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сделают пешеходным. Движение транспорта ограничат летом.

Сейчас на площади Свободы в Покровске расположены магазины и стихийный рынок. Также здесь ездит много машин. Местный житель Андрей с сыном со страхом переходят дорогу в этом месте. Говорят, что пешеходов здесь игнорируют. «Пройти невозможно, машины прутся, раньше здесь было закрыто, а поубирали же заборы», – сказал он.

Водители бросают транспорт на тротуаре, хотя рядом – «зебра». Но, как уверяют пешеходы, на нее большинство автовладельцев не обращают внимания. «Водители... ведь не каждый уступает на пешеходном переходе, и не каждый останавливается. Все-таки опасно для пешеходов», – говорит покровчанин Олег.

Из-за таких жалоб движение от площади Свободы в направлении железнодорожного вокзала решили перекрыть. Чиновники – за. И от полиции коммунальщики уже получили разрешение. «Для согласования данного вопроса мы обращались к батальону патрульной полиции и после получения ответа подготовили проект решения и рассмотрели на исполнительном комитете», – сообщила начальник отдела транспорта Покровского городского совета Юлия Остапчук.

Водители возмущены. Говорят, в городе и без того не проехать: улицы узкие, парковок не хватает:

«Плохо, ну, а где становиться?»;

«Не надо запрещать. Ограничить скорость и все»;

«Неудобно будет, очень неудобно».

В профильном отделе заверили, что объехать запрещенный участок можно будет двумя маршрутами: через улицу Центральную и Железнодорожную.

Источник: ТК «Донбасс»