Жителям Донбасса советуют не ждать квитанций, а рассчитаться за коммуналку уже сейчас (Видео). Новости

В Украине сотни семей рискуют потерять жилищную субсидию, если вовремя не заплатят за коммуналку. Поэтому жителям Донбасса советуют не ждать квитанций в почтовых ящиках. И рассчитаться с коммунальщиками уже сейчас.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Елена Кубряк ожидает, что ей начислят субсидию на неотапливаемый период – до октября. Но переживает, что могут «всплыть» долги. «У нас три ЖЭКа было. Один Западный, потом перешел в "Город для людей", потом в ОСМД. Я вот с трех организаций, что за мной нет долга. Пришла сюда и мне помогли», – рассказала она.

Начислят летнюю субсидию до 20 мая. Однако, если задолженность более чем 340 грн, то выплаты приостановят.

Заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Коробка советует после каждого отопительного периода, если есть какие-то долги, сделать сверку. «Если это действительно долг, то можно заключить договор о реструктуризации этого долга и тогда копию договора предоставить непосредственно в департамент социальной защиты», – сказала она.

Именно так делает мариупольчанка Галина Кузьмич. Она раз в год приходит на сверку, потому что всего не подсчитаешь – где-то, возможно, переплатила, а где-то наоборот. «Субсидия у тебя есть, они как-то накапливаются. И потом эти деньги я снимаю с отопительного. Бумагу выписывают, вот и я знаю, что у меня где платить. Плюс или минус у меня», – говорит она.

Долг может появиться из-за потерянной квитанции. Или если цифры со счетчика абонент передает раз в несколько месяцев. Тогда коммуналку начислят автоматически. Даже если услугой не пользовались совсем. Поэтому коммунальщики советуют – лишний раз все проверить. И как можно быстрее оплатить коммуналку. Хотя квитанции могут еще не принести. «Можно позвонить на абонентский участок, узнать сумму, которая вам начислена и оплатить. Тут можно получить квитанцию, даже если нет возможности к нам прийти, попросить, контролер принесет. Продублируем вторую», – объяснила начальник абонентского участка «Мариупольтеплосеть» Мария Ильченко.

В Мариуполе субсидию получат 33 тысячи семей. Однако, некоторым необходимо будет прийти в центры социальной защиты. «Тем, у кого изменился состав семьи, либо состав зарегистрированных. Доходы у кого-то либо были, либо стали меньше минимальной заработной платы, арендаторы, в том числе перемещенные лица, и те, у кого субсидия на зимний период была ноль», – сообщил директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.

Но почти половине получателей выплату пересчитают автоматически.

Источник: ТК «Донбасс»

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