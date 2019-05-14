В центре города: В Донецке зафиксировали мини-торнадо (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на одном из прудов в центре города зафиксирован водяной смерч высотой около 20 м. Об этом сообщает местная газета.

Природное явление наблюдали 23 апреля в 15:55. Его наблюдал дончанин физик-гидродинамик Александр Зибольд на 2-м городском пруду, расположенном вблизи парка отдыха им. Щербакова.

Он отмечает, что 23 апреля в Донецке был по-летнему теплый солнечный день. «Сижу, загораю, книгу читаю. Ничто не предвещало, что я стану свидетелем совершенно необычного явления… В 10 метрах от меня у самого берега, среди молодых побегов камыша, вдруг забурлила вода… Оказалось, что в воде закручивается достаточно интенсивный вихрь диаметром около метра. Вихрь засасывал воду и поднимал ее на высоту порядка 20 метров. Все это сопровождалось нарастающим шипением. Сдвинувшись немного в мою сторону, вихрь двинулся к противоположному берегу пруда», – описывает увиденное дончанин.

Вода засасывалась в центре вихря и проливалась дождем на его периферии. «Диаметр вихря увеличивался (приблизительно до 15 м), скорость его вращения уменьшалась, шипение сошло на нет. "Пропутешествовав" метров 70, вихрь распался. Весь процесс занял по времени 20-25 секунд», – продолжает Зибольд.

По его оценке, судя по интенсивности возникшего искусственного дождя, вихрь засосал не менее полтонны воды. «По-видимому, вода в вихре не только раскручивалась, но и нагревалась, так как вода в пруду вдоль траектории движения вихря покрылась пузырями. А брызги от весел тренировавшихся байдарочников и каноистов такого эффекта не давали», – поясняет он.

Дончанину удалось сфотографировать на смартфон распадающийся вихрь. «Снимок получился не очень качественный, поскольку снимать пришлось против солнца. Несмотря на это, хорошо видно, что "дождь" идет на периферии вихря, а в центре "осадков" нет», – говорит мужчина.

«Очевидно, описанное явление следует отнести к мини-торнадо, или слабым водяным смерчам. Обычно они возникают над обширной водной поверхностью, то есть над поверхностью океанов, морей, реже – озер. Известно, что в России такие смерчи часто наблюдают над Черным морем в районе Сочи. Так что возникновение смерча над поверхностью сравнительно небольшого пруда следует отнести к довольно-таки редким явлениям. Малой водной поверхностью объясняются и малый размер смерча, и ограниченность его во времени», – комментирует физик-гидродинамик.

Он предполагает, что механизм возникновения смерча в данном случае связан, по-видимому, с весенней погодной аномалией: по-летнему жаркий день и не успевшая прогреться вода в пруду. «Над холодной водой (а в этом месте пруда, я это с детства помню, со дна еще бьют холодные ключи) локально сконденсировался водяной пар из окружающего теплого влажного воздуха. Как известно, при конденсации выделяется большое количество тепла. Нагретый воздух поднимается вверх, на его место подсасывается окружающий влажный воздух, опять происходит конденсация, процесс развивается лавинообразно. Устремляющийся вверх горячий воздух создает за собой зону разрежения, куда и втягивается вода. Несмотря на то что "наш" смерч был сравнительно слабым и никаких неприятностей не принес, но, судя по эффектам, энергия при этом выделилась достаточно большая», – считает дончанин.

Как сообщалось ранее, в марте жители Донецка наблюдали необычное природное явление – двойную радугу.

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