От довоенного периода: В Донецке работает всего 50% троллейбусов и трамваев . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке из-за низкой заработной платы штат коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» (осуществляет пассажироперевозки трамваями, троллейбусами и городскими автобусами) укомплектован всего на 47%. Об этом в интервью местной газете рассказал директор предприятия Юрий Атаманов.

КП не может стать рентабельным, т.к. 60% пассажиров – льготники. Так, «Донэлектроавтотранс» за 2018 год перевез 97 млн пассажиров, из них 58 млн – льготной категории. В этой связи предприятие дотируется из бюджета «республики», благодаря чему удерживается самый низкий тариф на проезд в муниципальном транспорте – 3 руб. (1,23 грн по местному курсу валют).

Из-за низких зарплат «Донэлектроавтотранс» испытывает острый дефицит водителей и сотрудников рабочих специальностей – штат укомплектован всего на 47%. «Основной причиной, которая вызвала данную проблему, является низкий уровень заработной платы, несоизмеримый с ответственностью и условиями труда ремонтного персонала и водителей подвижного состава. Средняя заработная плата по предприятию составляет 8,618 тыс. руб. (3 532 грн, – ред.)», – сказал директор, добавив, что зарплата выплачивается своевременно.

Также проблема – устаревший трамвайно-троллейбусный парк, нехватка специальной техники и запасных частей. Так, замены требуют порядка 70% троллейбусов и трамваев.

«Проблемы предприятия актуальны не только для Донецка, но и для всех городов республики, где работает городской электротранспорт», – констатировал Атаманов.

Сейчас среднесуточный выпуск подвижного состава на маршруты города составляет 104 троллейбуса, 85 трамваев и 24 городских автобуса.

Отметим, что в довоенное время (по состоянию на январь 2014 года) в Донецке в день работало примерно 175 троллейбусов, 130 трамваев, 104 городских автобуса. То есть работа транспорта сократилась суммарно на 50%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на февраль в Донецке не хватало 55% водителей трамваев и 49% водителей троллейбусов. 2018 года.

В апреле 2018 года директор КП «Донэлектроавтотранс» заявлял, что парк электротранспорта насчитывал 124 трамвая и 158 троллейбусов, а водители троллейбуса получали в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют на апрель).

Напомним, рекламируемый в течение 2017-2018 гг. первый трамвай, изготовленный в «республике», так и не ввели в эксплуатацию.

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