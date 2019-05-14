В срочном порядке: На Волыни выселяют переселенцев, проживших в гостинице 5 лет. Новости

Переселенцев из временно неподконтрольных украинским властям территорий Луганской и Донецкой областей, которые сейчас живут в гостинице «Свитязь» в Луцке (Волынская обл.), выгоняют. Люди в течение пяти лет снимали там комнаты. В ноябре отель взял в аренду новый арендатор. Весной начал там ремонт, людей попросили уехать. Об этом рассказали переселенцы Светлана Бондаренко и Александр Шведов.

Пенсионер Александр Шведов вместе с семьей переехал из Донецка на Волынь в 2014 году. Его теща – ветеран войны, перенесла инсульт, практически не ходит. Сын – инвалид первой группы. «9 мая к нам пришел охранник и принес уведомление. "Распишитесь. В срочном порядке покиньте отель "Свитязь"», – рассказывает переселенец.

Мужчина говорит, чтобы выехать из гостиницы, нужно время до конца мая.

Переселенка из Луганска Светлана Бондаренко, что живет с матерью в соседнем номере, рассказывает, что из 20-ти семей переселенцев, которые жили в отеле с 2014 года, сейчас остались только 3. Говорит, что, когда в «Свитязе» начался ремонт, их предупредили о выселении. Те, кто мог – выехали. Женщина считает, что вопросом расселения должен заниматься горсовет, но там ответа ВПЛ не дают и никаких действий не предпринимают. Сейчас переселенка ищет работу и жилье в других регионах.

Директор отеля Светлана Черняк сообщила, что на этаже, где живут ВПЛ, начался ремонт. Номера отсоединяют от коммуникаций.

В областном департаменте социальной защиты говорят, что семье Шведовых предлагали поселение в гериатрическом пансионате, а Бондаренко – жилье за пределами Луцка. И они отказались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Donbass»

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