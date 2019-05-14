Россия раздачей паспортов облегчит выход участников НВФ из Донбасса, – Черныш. Новости

Россия раздачей паспортов облегчает выход членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) из Донбасса и пытается решить свои демографические проблемы. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.
«Для чего это нужно тем, кто принимает активное участие в боевых действиях, мы видели на примере бывшей Югославии», – сказал он.
«Если заходит международная миссия или переходная администрация с миротворческим контингентом, то вся эта "публика", имея российские паспорта, просто легко переселяется в Россию», – отмечает Черныш.
По его словам, на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса массовой заинтересованности жителей в получении российских паспортов нет.
«Там есть определенная часть людей, которая с интересом воспринимает это. Кто-то хочет поехать на работу, кто-то заинтересовался программой переселения в дебри Российской Федерации. В РФ же предлагают переехать туда, где никто не жил лет так 100. Часть людей заинтересовалась этой программой, потому что там дают определенную часть подъемных денег», – рассказывает министр МинВОТ.
Он также сообщил, что есть информация от тех, кто выехал по программе переселения из «Л-ДНР» в Россию: «Часть людей говорит: "Поедем, получим там помощь, а потом посмотрим". Как там было с квартирами, например: "Если оставят – останемся, не оставят квартиру – вернемся". Людям с оккупированной территории дали в РФ общежитие, они немного пожили, и их выселили в обратном направлении».
Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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