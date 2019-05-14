Бумажка – гуманитарная помощь? Черныш возмутился паспортами РФ для «Л-ДНР». Новости

Раздача российских паспортов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса – это очередная игра Кремля, а не гуманитарная помощь, как ее пытаются представить в РФ. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«Красный Крест 60 млн швейцарских франков или долларов – ежегодный бюджет гуманитарной помощи. Примерно такая же сумма от организаций ООН. Продукты питания, одежда – это предоставляется гуманитарными организациями людям, которые проживают на подконтрольной территории вблизи линии разграничения и на оккупированных территориях, потому что у них нет нормального питания, даже для детей нет детского питания, нет продуктов, которые мы привыкли есть ежедневно», – говорит он.

«Можно сопоставить – тут вдруг бумажка становится гуманитарной помощью. При этом говорится, что паспорт РФ не дает никаких прав – пенсию вы получить не можете, но это "гуманитарная помощь", этот паспорт», – возмущается Черныш.

По его словам, в этом решении президента РФ кроется «еще один элемент, на который не сильно обращают внимание». «Это на самом деле паспортизация "паспортами" "ДНР" и "ЛНР". Чтобы получить российский документ, нужно сначала [получить "паспорт" "ДНР" или "ЛНР"], а потом окажется, что всех "паспортизировали". У них же даже "выборы" проходили по паспортам Украины. Они себе списки составляют, ну, и что это за "легитимность"? Ее и так нет, а так еще больше нет. Это просто снова та же самая игра», – считает замминистра МинВОТ.

«Бумажка – гуманитарная помощь? Она даже не стоит денег, которые они потратили на бланк», – подчеркнул Черныш.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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