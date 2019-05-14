Бумажка – гуманитарная помощь? Черныш возмутился паспортами РФ для «Л-ДНР». Новости

Раздача российских паспортов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса – это очередная игра Кремля, а не гуманитарная помощь, как ее пытаются представить в РФ. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.
«Красный Крест 60 млн швейцарских франков или долларов – ежегодный бюджет гуманитарной помощи. Примерно такая же сумма от организаций ООН. Продукты питания, одежда – это предоставляется гуманитарными организациями людям, которые проживают на подконтрольной территории вблизи линии разграничения и на оккупированных территориях, потому что у них нет нормального питания, даже для детей нет детского питания, нет продуктов, которые мы привыкли есть ежедневно», – говорит он.
«Можно сопоставить – тут вдруг бумажка становится гуманитарной помощью. При этом говорится, что паспорт РФ не дает никаких прав – пенсию вы получить не можете, но это "гуманитарная помощь", этот паспорт», – возмущается Черныш.
По его словам, в этом решении президента РФ кроется «еще один элемент, на который не сильно обращают внимание». «Это на самом деле паспортизация "паспортами" "ДНР" и "ЛНР". Чтобы получить российский документ, нужно сначала [получить "паспорт" "ДНР" или "ЛНР"], а потом окажется, что всех "паспортизировали". У них же даже "выборы" проходили по паспортам Украины. Они себе списки составляют, ну, и что это за "легитимность"? Ее и так нет, а так еще больше нет. Это просто снова та же самая игра», – считает замминистра МинВОТ.
«Бумажка – гуманитарная помощь? Она даже не стоит денег, которые они потратили на бланк», – подчеркнул Черныш.
Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
Читайте также:
- Особенности паспортов РФ для «Л-ДНР»: Большинство будут действительны только в Ростовской области
- Караваны толпятся на Москву: Пургин о паспортах РФ и безработице в «ДНР»
- «Документы» «ДНР» и «ЛНР»: Какие из них будут легитимизированы в Украине?
- Людям в «Л-ДНР» не удастся скрыть информацию о получении паспортов РФ, – нардеп (Фото)
- За паспорта РФ для неподконтрольного Донбасса введут персональные санкции
- Кому в первую очередь выдадут паспорта РФ в «Л-ДНР», – Минобороны Украины
- Российские паспорта в «Л-ДНР»: Что и как изменится для жителей
- Подожду-ка я с получением паспорта РФ: В Луганске открыли пункт приема документов (Фото)
- Пенсии не будет, будут налоги и служба в армии: Чем грозит украинцам гражданство РФ
- Путин очень удивится: Лидер «русской весны» о паспортизации РФ в «ДНР»
- Выданные для «Л-ДНР»: Тука пояснил, как паспорта РФ будут признаны недействительными
- Лидер «русской весны» рассказал, кому в «ДНР» российские паспорта «не светят»
- В Кремле отреагировали на решение Кабмина не признавать выданные для «Л-ДНР» паспорта
- Кабмин решил не признавать российские паспорта, выданные для «Л-ДНР»
- Украина не может лишить пенсий и соцвыплат из-за раздачи паспортов РФ для «Л-ДНР», – Тука
Комментарии