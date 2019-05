Ведущие иностранные СМИ не могут работать в «Л-ДНР» из-за отказа в «аккредитации», – эксперт. Новости

Конфликт на востоке Украины в 2014 году привлек повышенное внимание иностранных медиа, но к 2016 году «иностранный» интерес к Донбассу сник. Информации от корреспондентов зарубежных СМИ непосредственно из «ДНР» или «ЛНР» сегодня практически не найти. Западные собкоры не работают за линией разграничения, так как «власти республик» отказали им в «аккредитации». Как сообщила «Донецким новостям» первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, исключение составляют российские СМИ и единицы из фрилансеров.

«Отказы ничем не объясняются, и потому трудно понять причины, почему они не получают такие аккредитации. Но очень много ведущих СМИ (The New York Times, СNN, BBС, Reuters, Associated Press) – они все получили отказ работать там. Складывается впечатление, что они ("власти Л-ДНР", – авт.) просто не хотят видеть журналистов, которые могут глубоко проанализировать то, что происходит там. Для них желательно, чтобы писали поверхностно (например, подавали истории каких-то людей), но не глубоко анализировали все, что происходит там, с политической точки зрения: связь с Россией, роль России и т.д.», – говорит Кущ.

При этом Лина Кущ подчеркивает, что у иностранных журналистов есть проблемы работы и на подконтрольной Украине территории – речь идет о прифронтовых районах. Она отмечает, что еще с 2017 года к ним в Союз поступает информация о сложностях доступа представителей зарубежных СМИ в зону проведения Операции объединенных сил (ООС). «И [на сегодня] тенденции не изменились. Иностранным журналистам практически невозможно получить доступ в зону боевых действий с украинский стороны… Журналисты говорят, что они ждут [аккредитации в зону ООС] и две недели, и три недели, и месяц», – акцентирует первый секретарь НСЖУ.

Лина Кущ связывает такую ситуацию по зоне ООС с изменением общественного мнения, а именно недоверием к иностранным журналистам, подозрением их в шпионаже и пр. «Что касается зоны ООС, то мне кажется, что там изменилось вообще отношение к иностранным журналистам, некоторое время назад у нас в украинских СМИ стали звучать такие голоса, что иностранные журналисты могут быть шпионами, о том, что они передают информацию о расположении наших частей, о том, что происходит на передовой. И такие общественные настроения стали все больше и больше захватывать умы», – говорит она.

Подлило «масла в огонь» и то, что иностранные журналисты в первые годы конфликта на Донбассе имели возможность работать в «ДНР» и «ЛНР», получали от «властей» соответствующие «аккредитации».

