В Мариуполе выхаживают новорожденных весом от 400 грамм (Фото). Новости

В перинатальном центре Мариуполя (Донецкая обл.) используют опыт китайских медиков в области неонатологии. Украинские медики выхаживают новорожденных с критическим весом от 400 грамм.

Один из пациентов центра – Гордей. Мальчик родился на 29-й неделе с весом в 1 кг и ростом 33 см. сейчас с помощью специального оборудования для недоношенных маловесных детей врачи перинатального центра спасают ему жизнь.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Эта лялечка была тяжелая. Мы оказывали реанимационные мероприятия. Сейчас он находится в боксе, условия – приближенные к внутриутробным, чтобы он себя чувствовал, как в утробе матери. Он получает терапию, питание, находится на искусственной вентиляции легких», – рассказала врач-неонатолог Юлия Протасова.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам заведующей отделения интенсивной терапии новорожденных Ларисы Мулько, вес в 1 кг – не самый критичный. В прошлом году в центре выходили младенца весом в 500 грамм. «Сейчас у нас такие детки лежат 1,5 месяца. Это уже практически наша семья, в которых вкладываешь сердце и душу. Каждого такого ребенка, который стоял на грани жизни и смерти, мы никогда не забываем», – говорит она.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Сейчас в перинатальном центре в Мариуполе практикуют основные методики китайских клиник, чтобы помогать новорожденным, родившимся весом от 400 грамм. В прошлом году выживаемость детей с критическим весом от 500 грамм до 1 кг составила 34%. При этом рекомендованный европейский показатель – 25.

«Если помощь оказана квалифицировано, своевременно и в полном объеме, то, как правило, инвалидность не наступает. Но все зависит от срока, на котором родился ребенок: чем меньше срок – тем выше риски инвалидности и патологии каких-то жизненных органов», – прокомментировал главный врач перинатального центра Константин Комлев.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В прошлом году в перинатальном центре в Мариуполе преждевременные роды начинались у 12% рожениц, что на 1% больше, чем в 2017 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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