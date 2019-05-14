Возвращение Донбасса: Аналитик пояснил, зачем это Путину . Новости

Кремль заинтересован в реинтеграции Донбасса и возвращении его под полный контроль украинских властей на условиях Минских договоренностей, но поднимает ставки в переговорах. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Путин повышает ставки. Когда он раздает паспорта РФ для "Л-ДНР" и при этом говорит, что это все еще в рамках Минских соглашений, что мы в итоге увидим: когда мы выполним Минские соглашения, на Донбассе, как на полной автономии в составе Украины, будут уже находиться официально российские граждане», – отметил он.

«Понятно, что выдать эти российские паспорта можно только сейчас – в период, когда Донбасс еще не реинтегрирован в Украину. Это значит, что потом в любой момент, если что-то на Донбассе произойдет, туда официально уже смогут зайти российские войска для защиты российских граждан», – продолжил Корнейчук.

По его словам, Кремль использует период смены власти в Украине для того, что максимально раздать российские паспорта украинским гражданам.

«Путину надо возвращение Донбасса, потому что это миллионы пророссийских граждан. Кроме того, сейчас на парламентских выборах станет понятно, сколько людей проголосует за пророссийские силы. Если к ним добавить миллионы, которые на Донбассе, можно рассчитывать на следующих выборах получить еще большую пророссийскую фракцию, а на президентских выборах – откровенно пророссийского президента», – считает аналитик.

Он отметил, что в контексте «большой сделки» между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, американская сторона часть своих обязательств выполнила: «США не лезут в Украину, мало того, США поддерживают выполнение Минских договоренностей. Этим они максимально подыгрывают России по вопросу Украины – не вводят никаких санкций против России за то, что происходит на Донбассе, в Керченском проливе».

«Что-то сейчас в ответ должен выполнить Путин. Или он поможет Венесуэле с мирной передачей власти, Мадуро скажет: "Я устал, я ухожу". И это будет величайшей дипломатической победой Трампа. Или это будет в Сирии. По Ирану и Китаю это будет сложнее», – добавил эксперт.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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