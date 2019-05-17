Лично ходил по дну с аквалангом: Житель Горловки рассказал, что на дне Ртутного карьера (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег весенним днем побывал в Калининском районе города. В частности, Олег показал 5-й квартал и Ртутный карьер.

Олег продемонстрировал, как выглядит жилмассив 5-й квартал.

Побывал он и возле здания «администрации» Калининского района. «Те самые советские плиты», – отметил Олег.

«Дворец молодежи, бывший кинотеатр "Искра". Дальше – наш квартальский храм, на который несколько недель назад установили купол и крест. Очень красиво. Храм в процессе строительства, но уже видна вся красота», – поделился мужчина.

У строящегося храма – детская площадка.

Далее Олег направился на карьер. «По дороге с квартала на карьер у нас маленький поселок под названием Успеновка», – рассказал он.

«Карьер. Пожалуй, единственное место в Горловке, где можно поплавать, понырять и, конечно же, погрузиться с аквалангами», – сказал Олег.

Рассказал он и о глубине водоема. «Когда-то давно, в советское время, когда карьер был еще сухим, здесь по кругу опускались автомобили. За рулем одного из них ездил мой папа – он был тогда молодой, моложе, чем наши дети сегодня. Ездил он на авто "Газ-51". Внизу стоял карьерный экскаватор, который загружал самосвалы этих автомобилей, и они опять по кругу выезжали вверх», – сообщил Олег.

Далее, по его словам, руда из карьера выгружалась в вагоны – колея железной дороги сохранилась до сих пор. И из этой руды получали ртуть. Поэтому карьер называется Ртутный. «Глубина его тогда составляла 83 м. После того, как рабочие наткнулись на подводную реку, вода стала быстро затапливать дно карьера. Да так быстро, что не успели забрать экскаватор. И он остался на дне. На протяжении полувека вода медленно поднималась, грунт из камней и глины сползал. На сегодняшний день глубина этого карьера, так как он замулился этим грунтом, составляет: самое глубокое место – 45 м, самое мелкое – 33 м. Я сам лично ходил по дну с аквалангом, проверял глубину», – рассказал мужчина.

Он добавил, что есть на дне пара затопленных автомобилей и подводный дом, который поставили дайверы еще в советское время. «Это такая цистерна перевернутая, наполненная воздухом, которая держится цепями, прикованными к плитам. Внутри находится стол, стулья. Можно приплыть туда, зайти снизу через люк и попить чаю, конечно, если вы его с собой взяли», – отметил Олег и пригласил «всех дайверов области приехать в Горловку». Также мужчина пообещал лично провести дайверов к подводному дому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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