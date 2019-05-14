Политолог: Одна из главных причин смены командующего ООС – своеобразная месть. Новости

6 мая уходящий президент Петр Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил. На место генерал-лейтенанта Сергея Наева, который занимал этот пост более года, пришел другой генерал-лейтенант – Александр Сырский. О причинах смены командующего в комментарии «Донецким новостям» рассказал политолог Алексей Якубин.

«Как мне кажется, одна из главных причин смены командующего операцией Объединенных сил – своеобразная месть за голосование военнослужащих в зоне ООС. Порошенко рассчитывал, что одержит там доминирующую победу», – считает политолог.

При этом, по словам Якубина, оказалось, что армия далеко не так однозначно за Порошенко. «Особенно после скандала на "распиле" в оборонном секторе. Даже солдаты из зоны ООС фактически поровну отдали голоса Порошенко и Зеленскому. Вот и последовала политическая "ответка". Уходящий президент убрал Наева, который, с моей точки зрения, сработал на демократию (не вмешивался в процесс волеизъявления), а по мнению Банковой – не обеспечил "нужный" результат голосования», – отметил эксперт.

Прокомментировал он и назначение Сырского. «Со стороны команды Зеленского уже был месседж, что тот – достаточно профессиональная фигура, и они не будут выступать против него. По крайней мере, в ближайшее время», – сказал Якубин.

«В дальнейшем, правда, может быть все, что угодно. Летом планируется встреча в "Нормандском формате". И в зависимости от того, какие договоренности там будут достигнуты, в зоне ООС могут произойти те или иные изменения», – добавил он.

Более подробно с мнением Алексея Якубина и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в материале «Смена командующего ООС на Донбассе: Плановая ротация или политические игры?».

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