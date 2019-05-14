Мины, ожидание на КПП «ДНР» и адский туалет: Блогер показал дорогу в Донецк (Фото). Новости

Дорога из Курахово в неподконтрольный украинским властям Донецк на авто раньше занимала 30-40 минут, сейчас – в разы больше. Путь из Курахово в Донецк вместе со своей семьей проделал блогер Артем. Своими впечатлениями и тем, сколько времени понадобилось, чтобы пересечь линию разграничения, он поделился в соцсети.

Артем отправился в Донецк, чтобы повидаться с родителями. Выезжая из Курахово, мужчина отметил качество дорожного полотна. «Сделали дорогу ровненькую, хорошую», – сказал он.

«Раньше в Донецк можно было за полчаса доехать. 30-40 минут. Сейчас – неизвестно. Как повезет. Утром нет смысла, потому что очереди. Мы решили в обед поехать – проверить, как там с очередями», – сообщил Артем.

Первым на пути был украинский КПВВ «Марьинка». Автомобильная очередь после часа дня небольшая – примерно машин 20. Торговцы предлагают ожидающим в очереди чай, кофе, пирожки. Артем также обратил внимание на установленные вдоль дороги таблички, предупреждающие об опасности мин за пределами проезжей части. По его словам, на прохождение украинского КПВВ пришлось затратить час.

В 14:30 мужчина подъехал к КПП «ДНР» «Александровка». Очередь на КПП двигалась медленно. «Полчетвертого. Чуть продвинулись, но что-то медленно совсем», – поделился блогер.

Туалеты – синие будки – в «ДНР» убирают нечасто. «Адский туалет», – отметила жена Артема.

КПП удалось пройти в 17:40, таким образом, было затрачено три часа. Блогер пожаловался, что его загоняли из окошка в окошко и что в «ДНР» все время меняются правила. «Берите детям что-то покушать с собой», – обратился он к людям, собирающимся пересечь линию разграничения.

Далее Артем отметил хорошее качество подъездной к Донецку дороги. Он напомнил, что развязку и трехполосную трассу сделали еще к Евро-2012.

Подытоживая, Артем сообщил, что дорога к родителям заняла в общей сложности 5 часов.