В «ДНР»: В Горловке показали, как сегодня выглядит «Стирол» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег показал часть города от ЧАО «Концерн "Стирол"» до площади Кирова.

«Пожарная часть. Возле части – какая дорога, автобан! У нас есть автобан, оказывается», – прокомментировал автор начало поездки в Калиновке.

У «Северной проходной» работает светофор. «Тут светофор даже есть», – отметил Олег, проезжая мимо.

Мужчина проехал мимо цехов «Стирола», в районе горбольницы №3 повернул с Углегорского шоссе на ул. Горловской Дивизии. После этого мужчина показал поворот в районе оптового рынка, где он свернул вправо, в сторону площади Кирова, где его поездка завершилась.

Как рассказали «Донецким новостям» местные жители, «Стирол» во время его работы до начала военного конфликта выглядел совершенно иначе: аммиакопровод и все иные металлоконструкции были тщательно окрашены, забор на всем протяжении был в хорошем состоянии. У забора видны кучи скошенной травы – ранее же траву косили не один раз в полгода, а регулярно. В весеннее время практически каждый день можно было наблюдать работников завода, которые наводили порядок на территории и вокруг.

Кроме того, водитель проезжал мимо цехов, которые во время работы сильно шумели. Сейчас же в районе крупного промышленного предприятия царит тишина, а у въездных ворот стоит лишь пара легковых автомобилей.

Местные жители также отметили пустынность улиц, в том числе в районе проходных, на остановках транспорта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации