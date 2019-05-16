Не утонем мы здесь: Житель Горловки показал Калиновку (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег майским днем побывал в Калининском районе города. В частности, Олег показал один из удаленных от центра микрорайонов – Калиновку.

Олег начал поездку с поселка шахты Румянцево, в Калиновку он ехал через ЦОФ «Калининская».

На всем протяжении дорога покрыта огромными ямами, которые порой не объехать. После дождя в ямах – лужи, и водитель не может оценить реальную глубину выемки на дороге.

«Не утонем мы здесь? Может, здесь уже озеро? Не, не утонули. Отличная дорога, отличная», – отметил Олег, проезжая очередную лужу.

В самой Калиновке ситуация не лучше.

Олег показал и рынок в Калиновке. Он объяснил, что там уже практически никого нет, так как время – 15:00, и уже почти все торговые точки закрыты.

В микрорайоне мужчине встретился пассажирский автобус – «Пазик».

В соцсети пользователи комментируют увиденное:

Василий: «Да, дороги, конечно, печальные...﻿»;

Александр: «Отличная дорога. Это так задумано, чтобы НАТОвская армия не прошла»;

«ᏴᎾᎦᎦ ᏴᎬᎦᏆ»: «Короче – легче в Харьков съездить».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

Читайте также: