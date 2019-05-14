Сводка из зоны ООС за 13 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Лебединского;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Богдановки;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из станковых противотанковых гранатометов – вблизи Новотроицкого;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского;

из стрелкового оружия – около Луганского и Станицы Луганской.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы. Под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка, а также поселки шахты Трудовская, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка; поселки Гольмовский, Зайцево, шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое под Горловкой; Ясиноватая; села Ленинское, Коминтерново и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «накануне в результате обстрела повреждение окон и кровли гаража получил жилой дом в селе Коминтерново».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Славяносербска, Золотого-5, поселков городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».