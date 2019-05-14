«Большая сделка» между США и Россией по Донбассу выполняется, – аналитик. Новости

Выполнение «большой сделки» между США и Россией по Донбассу продолжается, и американская сторона уже выполнила часть своих обязательств. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Все участники большой сделки – и Трамп, и Путин затаились на период выборов в Украине. Собственно, Путин не затаился, затаились американцы – в этом и была суть договоренности, что США никак не лезут в избирательную кампанию в Украине, не влияют на то, что здесь будет происходить», – сказал он.

По его мнению, обязательства США в рамках «большой сделки» заключались в том, что в Украине может быть любой президент, но не Петр Порошенко, что также устраивало Кремль.

«Сейчас наступает этап реинтеграции Донбасса в Украину, как и планировал Кремль. Понятно, что при президенте Порошенко этого сделать нельзя. И Россия, и Донбасс этого не поймут», – считает Корнейчук.

Он отметил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский устраивает и США, и Россию в контексте выполнения договоренностей по «большой сделке», однако есть нюансы, поэтому ему посылают определенные политические сигналы.

«США показывают, что они и дальше не хотят вмешиваться в ситуацию в Украине. Когда я говорю, что Зеленский выгоден России, это не значит, что он ее ставленник… С Зеленским никто договариваться не будет. Здесь будет использоваться принуждение к миру. Мы это видим по первым сигналам России – это и выдача паспортов на Донбассе, и планируемый запрет на экспорт нефтепродуктов», – отмечает эксперт.

«Я думаю, что США сейчас полностью вышли из Украины. Я думаю, это в рамках договоренностей 2017 года между Трампом и Путиным – Трамп Украину Путину отдает. Да, есть имитация, заявления США и декларации, что они никогда не признают аннексию Крыма и прочее, но реально – никаких действий в поддержку Украины с 2017 года США не проявили», – добавил аналитик.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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