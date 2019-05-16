Люди сильно возмущены: Житель Донецка о паспортизации РФ в «ДНР». Новости

В «ДНР», чтобы сдать «документы» на получение российского паспорта, людям приходится отстоять несколько очередей в разные «инстанции», в том числе, чтобы получить «республиканский паспорт». Об этом в интервью одному из российских интернет-каналов рассказал житель Донецка.

«Перед российской паспортизацией у нас было выдано порядка 300 тыс. паспортов [ДНР]. Многие люди в 43-44 года не торопились получать донецкие паспорта, а в 45 лет надо менять паспорт – опять фотографии, 250 руб. (102 грн по курсу местного банка на 16.05.2019), волокита, опять брать справки с места жительства, опять очереди. Я получал паспорт в 44 и в 45 лет, потому что узнал, что паспорт надо менять, когда меня не пропустили на территорию РФ», – говорит он.

Дончанин отметил, что в указе президента РФ Владимира Путина не было указано, что для получения российского гражданства нужен «паспорт» «ДНР» или «ЛНР», но их в «республиках» требуют в обязательном порядке: «Для постоянно проживающих [в «ДНР»], но там не было указано, что ты должен сдавать документы с паспортом Украины, паспортом ДНР, чтобы получить третий паспорт. Это нонсенс. Люди этим сильно возмущены».

«На данный момент стоит три очереди. Одна очередь из порядка 300 человек – за паспортом ДНР. Такая же очередь стоит за паспортом РФ, донецкие стоят, чтоб можно было сдать документы. Помимо этого, стоит третья очередь – чтобы получить адресную справку: это приехали родственники или друзья, которых прописывают в Донецке, чтобы они могли получить паспорта РФ», – рассказывает Константин.

Мужчина является бывшим членом незаконных вооруженных формирований «ДНР». Пытаясь получить паспорт Российской Федерации в Донецке, он столкнулся с дополнительными затратами, кроме «пошлины» за прием «документов» о российском гражданстве.

«Элементарное: надо сделать перевод свидетельства о рождении, заверенное печатью бюро переводов. Если это стоит 300-600 руб. (122-244 грн), то новое свидетельство ДНР стоит 168 руб. (68 грн). В ЗАГСе стоит еще одна очередь – о смерти, о браке, о разводе, и отдельная очередь за бумагами, которые для почты на оплату. При мне завернули мужчину, который сказал, что у него нет отметки из военкомата. Он три дня простоял в очереди, а когда пошел сдавать документы, ему сказали, что не примут, потому что нет отметки из военкомата», – сообщил житель Донецка.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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