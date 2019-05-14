В Верховной Раде продолжается регистрация альтернативных проектов о дате инаугурации. Новости

В Верховной Раде продолжается регистрация альтернативных проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 мая, в кулуарах парламента рассказал и. о. главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы, народный депутат Павел Пинзеник.

«Первое из таких постановлений зарегистрировано 8 мая. Последующие постановления, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, они регистрировались как альтернативные. Теоретически регламент дает две недели для регистрации альтернативных постановлений», – сказал он.

По его мнению, регистрация альтернативных проектов постановлений о дате инаугурации президента Украины – «не очень грамотный ход». «Это постановление касается организационной функции парламента, соответственно, альтернатива им не предусмотрена, с одной точки зрения. Но все-таки они зарегистрированы как альтернативные. Это привело к тому, что по состоянию на сегодня и на вчера продолжается регистрация таких альтернативных постановлений. Их не меньше пяти уже», – говорит Пинзеник.

«Я буду предлагать комитету провести очередное заседание в среду, как это запланировано планом нашей работы. До этого времени, я надеюсь, что сегодня к нам поступят еще последние два постановления, которые зарегистрированы. Надеюсь, по состоянию на завтра, они будут последними, и мы сможем рассмотреть их все и сделать заключение», – резюмировал и. о. главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

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