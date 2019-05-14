Дату инаугурации может назначить спикер Верховной Рады, – нардеп. Новости

Если народные депутаты не проголосуют за проекты постановлений о дате инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, назначить ее может спикер парламента Андрей Парубий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 мая, в кулуарах парламента сообщил и. о. главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы, народный депутат Павел Пинзеник.

«Регламент предусматривает, что глава Верховной Рады после консультаций с новоизбранным президентом может сам назначить дату инаугурации», – сказал он.

«С другой стороны, возможно внесение еще одного альтернативного согласованного постановления по инициативе тех политических сил, у которых есть более 226 голосов в Верховной Раде Украины. Я допускаю оба варианта», – отметил Пинзеник.

И. о. главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента также сообщил, что в парламенте продолжается регистрация альтернативных проектов постановлений о дате инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Рассмотреть их профильный комитет планирует завтра, 15 мая. Также завтра рассмотрят и постановления о блокировании подписания закона о статусе украинского языка.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

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