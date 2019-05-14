Военный обозреватель рассказал, ждать ли изменений на фронте из-за смены командующего ООС. Новости

6 мая уходящий президент Петр Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил: на место генерал-лейтенанта Сергея Наева пришел генерал-лейтенант Александр Сырский. О причинах смены командующего, а также о том, ждать ли кардинальных изменений на фронте в этой связи, в комментарии «Донецким новостям» рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«Мне не очень понятны мотивы замены Наева на Сырского именно сейчас, когда до конца полномочий Порошенко остались считанные дни. Понятное дело, что новый президент будет подбирать себе команду, а в зависимости от того, кто станет во главе Вооруженных сил, и должен назначаться командующий войсками ООС», – отметил Попович.

Он добавил, что может руководствоваться лишь официальной версией о том, что наступило время для ротации. «По факту, оно действительно наступило, ибо Наев исполняет свои обязанности более года, а замена его на Сырского вполне логична, поскольку он являлся правой рукой Наева», – считает военный обозреватель.

Попович сделал прогноз касательно изменений на фронте. «Каких-либо кардинальных изменений на фронте в связи с назначением Сырского я не ожидаю. Подобное решение не входит в его компетенцию. Скорее всего, ему будет поставлена задача сохранить существующий статус-кво», – сообщил эксперт.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в материале «Смена командующего ООС на Донбассе: Плановая ротация или политические игры?».

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