Верховная Рада разблокировала закон о статусе украинского языка. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 14 мая, разблокировала подписание закона о статусе украинского языка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», парламент проголосовал за отмену соответствующих постановлений.

Перед голосованием глава профильного комитета Павел Пинзеник сообщил нардепам, что Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины сегодня рассмотрел ряд постановлений об отмене решения парламента о принятии Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Прошу определиться путем голосования о поддержке или не поддержке этих постановлений», – сказал он.

После выступлений народных депутатов Украины с трибуны Верховной Рады спикер парламента поставил на голосование 4 постановления, блокирующие подписание языкового закона.

«Отклонены все постановления, что открывает путь к подписанию закона о функционировании украинского языка», – заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

После подписи главы парламента закон направят на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, что в Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В свою очередь, Парубий заявил, что иск в суд с требованием запретить подписывать закон о функционировании украинского языка как государственного – это циничная попытка пророссийского реванша. Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).

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