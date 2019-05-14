Впечатления разные: В Донецке показали «Ополченочку» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 13 мая прошел закрытый показ фильма «Ополченочка». Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Автор идеи фильма Роман Разум, представляя «Ополченочку», сообщил, что это «первый полнометражный фильм, снятый в «ЛНР». Он также утверждает, что идея родилась несколько лет назад.

«Работы над сценарием продолжались в течение 2-х лет. Сами съемки проходили летом прошлого года, с участием луганских и российских артистов», – уверяют в «ДНР».

Как утверждают в «республике», первый зритель увидел картину в мае 2019-го, но пока это только закрытый показ. Обещают, что скоро фильм выйдет в прокат.

В ином сюжете Роман Разум уточняет, что первый показ был запланирован на 11 мая в Луганске, а затем уже – 13 мая в Донецке.

В соцсетях люди напоминают о том, что «командир» танкового экипажа Светлана Дрюк, которая снималась в фильме и которую называли «символом "Новороссии"», сбежала на подконтрольную украинским властям территорию:

Олег: «Впечатления... Разные»;

Василий: «Это по мотивам той тетки, которая к украинцам смылась? Не, не пойду из принципа»;

Евгений: «Что-то забылась сия барышня»;

Елена: «А, так это о том символе Новороссии, что смылась..».

Как сообщалось ранее, на украинскую сторону перешла руководитель танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк, которую называли «символом "Новороссии"». Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины Светланы Дрюк – «начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР» с «позывным» «Ветерок».

Как сообщалось ранее, фильм «Ополченочка» рассказывает о некой Екатерине, которая в «ЛНР» собрала женский танковый экипаж и идет воевать против украинской армии. Работа над лентой началась в ноябре 2016 года, кастинг на главные роли стартовал в марте 2017 года – от будущих «танкисток» требовали внешность «волевую», а от мужского пола – обязательно «славянскую». Съемки фильма длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

Напомним, артисты Донецкого музыкально-драматического театра были задействованы в съемках первого художественного фильма «ЛНР» – «Ополченочка», в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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