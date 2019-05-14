Парубий подписал закон о статусе украинского языка. Новости

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня, 14 мая, подписал закон о статусе украинского языка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», спикер парламента сделал это сразу после того, как народные депутаты проголосовали за отмену постановлений, блокирующих подпись документа.

«Сегодня исторический день. Сейчас я подпишу закон о функционировании украинского языка как государственного. В ближайшие часы или дни его подпишет президент Украины, он будет опубликован в "Голосе Украины" и станет законом», – добавил спикер парламента и подписал закон на трибуне Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д), но его подписание было заблокировано.

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