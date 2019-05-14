Зеленский особо не будет лезть в армию, – политэксперт. Новости

6 мая уходящий президент Петр Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил. О кадровых перестановках, армии и о том, как Владимир Зеленский будет влиять на армейскую структуру, свое мнение «Донецким новостям» высказал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, кадровая перестановка – замена генерал-лейтенанта Сергея Наева на генерал-лейтенанта Александра Сырского – сильно не поменяет ситуацию на Донбассе. «Армия есть, она живет по своим законам, защищает страну. Особо что-то не поменяется», – сказал эксперт.

Он считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не будет кардинально что-то менять в армии. «Мне кажется, избранный президент Владимир Зеленский особо не будет лезть в армию. Не будем забывать, что есть пожелания наших американских партнеров, союзников, чтобы была стабильность в армейской структуре. После 2014-го года в стране фактически создан новый институт власти – армия, который живет по своим законам, пользуется доверием. Многие прошли фронт, воевали, это уже люди не из старого мира», – отметил Загородний.

«Я бы не стал говорить, что это "люди Порошенко". Да, они получили звания при Порошенко как Верховном главкоме. Но это уже люди-институты, люди-функции, которые независимо от политических предпочтений делают свое дело – защищают Родину», – добавляет он.

По словам эксперта, именно в армии реформирование особо заметно. «Но есть, конечно, и вопросы, особенно касательно оборонного заказа, где присутствует коррупционная составляющая», – отметил Загородний.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в материале «Смена командующего ООС на Донбассе: Плановая ротация или политические игры?».

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