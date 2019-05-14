Более половины украинцев не сталкивались с фактом взятки в медицине, – опрос. Новости

Более половины граждан Украины не сталкивались с тем, чтобы от них требовали взятку в медицинских учреждениях за последние 12 месяцев. Таковы данные опроса*, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 51,3% опрошенных отметили, что от них не требовали дать взятку, а 36,3% не посещали медицинских учреждений.

При этом 9,1% граждан Украины в течение последних 12 месяцев сталкивались с непосредственным вымогательством взятки (наличными или в другой форме) за лечение.

* Опрос проводился в течение марта 2019 года, выборка репрезентативная для взрослого населения. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.