Выпускники Краматорска не будут запускать шары в небо и призывают школы присоединиться к акции (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) выпускники школы № 22 бойкотируют давнюю традицию. На последнем звонке они не будут запускать воздушные шары в небо. И все остальные школы просят присоединиться.

Сейчас ученики ищут альтернативу, как отпраздновать последний день учебы красиво, но без ущерба для окружающей среды. «Вместо шариков я предлагаю, чтобы каждый выпускник сказал теплые слова о школе, а другие поддержали их бурными аплодисментами», – обсуждают идеи выпускники.

На этот раз – никаких шариков в небо. Ученики поддержали призыв экологов. Потому что знают, как это вредит окружающей среде. «Животные воспринимают воздушные шарики за еду и погибают. Также опасны ленты на этих шариках – потому что животные путаются в них и также погибают», – говорит выпускница Анастасия Наретя.

«Воздушные шары – это мусор. Латексные, например, менее опасны. Потому что они биоразлагаемые. Но процесс их разложения может достигать 5 лет. За это время они могут нанести огромный вред окружающей среде. Что касается фольгированных шариков, которые всегда мы выпускали в воздух, то они вообще не разлагаются», – добавляет выпускник Назар Болотов.

В школе говорят, что из плана «последнего звонка» шарики уже вычеркнули. «22 школа – это школа традиций. Но мы всегда открыты к новациям. Мы всегда поддерживаем идеи детей. В этот раз ученики 11 класса общались и предлагали отказаться от шариков. Их поддержали учащиеся 11-Б класса, поддержали учителя, поддержали родители, поддержала администрация школы», – рассказала заместитель директора школы № 22 Анна Иванова.

Гелевые шарики – это бюджетный вариант. Они стоят от 25 грн. Поэтому, по словам продавцов, и пользуются спросом – за секунды можно создать праздник. Однако, альтернатива есть за те же деньги и без ущерба для экологии. «Гелевыми шарами, которые улетают в небо, уже никого не удивишь. Плюс это плохо для окружающей среды. А если мы поставим фотозону в школе. Сейчас у всех в руках телефоны – и все фотографируются. А если есть какой-то инстафон или еще что-то такое, то все будут там», – сказала директор компании по организации праздников Елена Кучерук.

Еще бумажные фонари, гирлянды – яркие или в ретро-стиле. А в небо могут улететь голуби или бабочки. Вариантов множество. «Поэтому мы, ученики Краматорской школы № 22 имени Николая Николаевича Крупченко призываем выпускников 2019 года других школ города и области присоединиться к нашей акции и сделать наш мир немного чище. Мы за чистую школу, чистую страну, чистую планету!», – призывают выпускники.

Источник: ТК «Донбасс»