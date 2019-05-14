Новым главой Конституционного суда стала судья из Донецка. Новости

Судьи Конституционного суда (КС) Украины отправили в отставку своего главу Станислава Шевчука и выбрали нового главу по результатам голосования сегодня, 14 мая. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил « Интерфакс – Украина ».

« Судьи КС проголосовали за отставку Шевчука и назначили нового главу КС», – сказал источник.

Позднее стало известно, что новым главой суда избрана Наталья Шаптала*. « Новый глава – Шаптала», – сказал собеседник агентства.

* Согласно данным Википедии, Шаптала Наталья Константиновна родилась 18 апреля 1959 года в Донецке. Трудовую деятельность начала рано – в 17 лет. Работала на предприятиях Донецка электроконтролером, инспектором отдела кадров, статистиком. Несмотря на занятость, ей удалось успешно окончить в 1987 году юридический факультет Алтайского государственного университета. Сразу после окончания университета Шаптала поступила на службу в прокуратуру в качестве стажера, помощника прокурора Ленинского района г. Донецка. Спустя три года успешной службы Наталью Константиновну назначили помощником прокурора г. Донецка, а спустя еще некоторое время старшим помощником прокурора Донецкой области.

После девяти лет службы в прокуратуре и успешной сдачи квалифицированного экзамена на должность судьи Н. К. Шаптала становится в 1996 году судьей Ленинского районного суда г. Донецка и судьей Апелляционного суда Донецкой области. В сентябре 2010 года X съездом судей Украины избрана и назначена судьей Конституционного Суда Украины. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.

1 ноября 2018 года включена в санкционный список России.