Спаси ребенка – закрой окно: На Донетчине родителей призывают обезопасить малышей (Видео). Новости

В Донецкой области будущие полицейские инициировали акцию «Спаси ребенка – закрой окно!». Они хотят еще раз предупредить родителей об опасности, ведь новый сезон проветривания уже начат. А только за прошлый год получили травмы шестеро детей.

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) Юрий Дзенко отрывает окна настежь. Чем ближе лето – тем больше проветривает дом. У мужчины есть внук, но за него он не переживает. Потому что считает, что тот к форточке не полезет. «Такой проблемы нет у нас. Мы живем на первом этаже. Поэтому проблем с выпадением нет. Дети понимают, с ними общаемся, внуки уже. Они знают о проблемах безопасности, знают, что можно, а что нельзя», – говорит Юрий Дзенко.

Не все живут на первом этаже. Но, по мнению родителей, с детьми главное – разговаривать. «Говорим, объясняем, снова объясняем. Сейчас она уже может подойти к окну, закрыть его, открыть на проветривание. То есть в таком плане. Но на подоконник не залазит и не использует это в качестве игры, в плане, чтоб ребенок мог как-нибудь выпасть», – рассказала о своем ребенке мариупольчанка Катерина.

Дочке мариупольчанина Александра чуть больше двух лет. Как говорит отец, это тот возраст, когда ребенок может подвинуть стул и залезть на подоконник. Но мужчина уже придумал, как подстраховаться. «Та можно ручку снять и все. Во избежание конфликта. Даже если оно будет на проветривании, ребенок не вылезет, по-моему, не выпадет», – считает он.

Если дети непоседливые, то выходом из ситуации может стать специальный замок на окно. Цена такого устройства стартует от 100 грн. «На сегодняшний момент это очень актуальный вопрос по поводу ручек и очень много людей уже обращается, и с каждым днем все больше и больше. Нюанс в том, что мало кто еще знает об этом», – говорит продавец окон Виталий Мостовой.

Установить такой замок по силам всем и процесс не занимает много времени. Чтобы прикрепить устройство, нужна отвертка и несколько винтов.

Блокиратор извне выглядит как обычная оконная ручка. Однако, он способен сохранить жизнь.

Источник: ТК «Донбасс»