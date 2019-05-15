Клубника уже на рынках Донбасса: Безопасен ли для здоровья такой товар (Видео). Новости

На Донбассе на рынках и в супермаркетах уже вовсю торгуют яркими ароматными ягодами, несмотря на то, что «до клубничного сезона» еще не скоро. Люди опасаются нитратов и пестицидов. Однако желание полакомиться свежими плодами берет верх. Прилавки пестрят клубникой из Херсона. Сюда товар везут тоннами, потому что спрос есть.

Так, в Краматорске (Донецкая обл.) килограмм ягоды стоит от 100 грн. «Дороговато, конечно, но хочется чего-то свежего попробовать», – говорит мужчина.

Некоторые покупатели все же проходят мимо. «Цена очень кусается. Ждем Лиманскую. Может, она подешевле будет», – сказала пенсионерка.

«Она еще, мне кажется, не натуральная. Не с грядки», – добавляет другая.

Продавцы свой товар рекламируют. Уверяют, что ягода хотя и ранняя, но росла в открытом грунте. «Уже грунтовая, тепличная, уже под открытым солнцем, сладенькая, хорошая, ну цена у нас приемлемая, была 120 в воскресенье, сегодня уже 100 гривен», – рассказала продавец.

На рынке говорят, что цены уменьшаются каждый день. Завозят клубнику партиями. Еще ни одну в местной лаборатории не забраковали. Специалисты исследовали – пестицидов нет, нитраты – в пределах нормы. «Клубнику на рынке мы исследуем каждый день на вкус, цвет, запах. Плюс на нитраты и на остаточное количество пестицидов. Клубника на сегодня не представляет никакой опасности, употреблять ее можно», – сообщила лаборант Краматорской лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Раиса Щендрик.

Однако, как советуют врачи, все же перед тем, как полакомиться вкусностями, промойте ягоду теплой водой. И не держите долго в холодильнике, потому что они быстро портятся.

Источник: ТК «Донбасс»

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