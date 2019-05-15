Парк «Гулливер» в Донецке: Запустенье продолжается (40 фото). Новости

Одним из любимых мест отдыха жителей Калининского района ныне неподконтрольного украинской власти Донецка является парк «Гулливер», именуемый так в народе из-за жутковатой горки в форме Гулливера. Официально же зона отдыха называется парк Шахтостроителей.

Парк расположен между улицами Марии Ульяновой и Владычанского. Место довольно тихое, зеленое и спокойное. И когда-то здесь был очень уютный парк.

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Глядя на сегодняшнее состояние территории, трудно себе представить, что когда-то здесь были нормальные асфальтовые дорожки, фонтанчики для питья, футбольное поле, агитплощадка, общественный туалет, качели и детская площадка. Детвора чуть ли не со всей Калиновки проводила здесь почти все свое свободное время. В начале 80-х годов прошлого века сюда с набережной Кальмиуса перенесли детскую горку в виде фигуры Гулливера (ранее она располагалась на месте нынешнего городского Дома пионеров), с тех пор парк Шахтостроителей получил народное название – парк «Гулливер».

Еще в довоенный период парк пришел в запустение, и как раз на 2015 год планировалась его реконструкция. Но с приходом «ДНР» планам было не суждено реализоваться. В итоге, без надлежащего ухода, финансовой поддержки и реставрационных работ парк продолжает умирать. И сейчас он уже не напоминает то зеленое и уютное место. Правда, в 2017-м «Гулливера» и часть элементов парка подкрасили. На этом «реконструкция» и завершилась.

Как сейчас выглядит данная рекреационная зона – в фотографиях «Донецких новостей»:

Как сообщалось ранее, всего в Донецке было две абсолютно одинаковых горки «Гулливер»: одна – в парке Шахтостроителей, вторая – в микрорайоне Текстильщик, во дворе домов № 31-32 по ул. Островского, рядом с ОШ № 88. А уже выехавшие с началом военных действий дончане обнаружили аналогичную горку уже в российском Ростове.

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