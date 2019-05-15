Когда молчат фанфары: В Славянске по-особенному оповещают о рождении малышей (Видео). Новости

На центральной площади Славянска (Донецкая обл.) в мае возобновлена радиотрансляция фанфар в честь рождения новых жителей города. Теперь ежедневно 6 раз в день жителей и гостей города через систему будут оповещать о рождении в городе мальчиков и девочек.

Как рассказал «Донецким новостям» начальник отдела информационного обеспечения Славянского городского совета Вячеслав Самохвалов, пауза в вещании была связана с закрытием Славянского роддома на плановую помывку и дезинфекцию. «Роды не принимались в городе, и поэтому в апреле было эфирное молчание. Сейчас все работает», – сказал он.

Самохвалов уточнил, что услышать фанфары можно 6 раз в день в 7:55, 12:05, 12:50, 15:00, 17:02, 18:02. Возможно незначительное отклонение во времени на несколько минут.

Он также добавил, что процесс полностью автоматизирован – данные вводит роддом, «и соответственно расписанию, это выводится через громкоговоритель на площадь». «По этому графику – каждый день, когда есть данные от роддома. Они утром в 7:00 вводят информацию и если там не "нули" в течение дня, то, соответственно все это озвучивается. Если там "нули" или данные не введены, то, соответственно, все молчит», – рассказал Самохвалов.

Изначально было предложено два варианта озвучки – женским и детским голосом. «Фирма-разработчик привлекла необходимых людей для озвучки. Как оговаривали уже ранее, была озвучка детским голосом, но она не совсем была четкой. Поэтому нашли золотой компромиссный вариант. Когда приятный женский голос вместе с детским голосом присутствуют в одной озвучке», – прокомментировал начальник информотдела.

«По последним данным, новые славянцы появляются ежедневно. Например, 13 мая было два мальчика, а 14 мая – уже две девочки», – дополнил он.

Городской голова Славянска Вадим Лях напомнил о финансовом поощрении для молодых родителей. «Отделу здравоохранения было поручено продумать свою местную программу, чтобы не только фанфарами, а какими-то материальными благами из местного бюджета, скажем так, премировать хороших родителей, которые думают о будущем. Сейчас они определяются», – отметил Лях.

Как сообщалось ранее, власти Славянска обеспокоены сокращением численности населения, в частности, в 2016-2018 гг. уровень смертности превысил рождаемость почти в 3 раза. В этой связи в городе разработан ряд программ, одна из которой – в честь рождения детей на центральной площади будут звучать фанфары. Длительность информационного оповещения составляет 20-30 секунд.

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