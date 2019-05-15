Как небольшой город России: Блогер пояснил, почему в центре Донецка нет людей (Фото, видео). Новости

В праздничные дни на улицах центра Донецка очень мало людей. Об этом рассказал местный блогер Михаил Санич.

Он уточняет, что снимал город утром 11 мая в день празднования «дня республики». В этой связи было перекрыто движение по центральной улице Артема.

Начинает он свой путь от библиотеки им. Н. Крупской, проходит мимо театра оперы и балета, кинотеатра им. Шевченко и направляется на площадь Ленина. Вся центральная часть города – в «республиканской» атрибутике: флаги, баннеры, вывески…

Несмотря на выходной и даже праздничный день, в самом центре города людей – единицы. «Сейчас у нас майские праздники, люди мало-помалу, но выходят. Машин сейчас нет, дорога перекрыта, т.к. на центральной площади будут какие-то ярмарки… Да, меньше людей стало, но ничего не поделаешь», – поясняет дончанин.

Он отмечает качество работы коммунальных служб – «чистота и порядок, ни мусора, ни грязи, ни окурков, ни бычков».

После площади Ленина блогер отправляется на бульвар Пушкина. Здесь тоже людей немного.

На бульваре Михаил показал «островок» торговли местных художников и народных умельцев.

Далее он посетил парк отдыха им. Щербакова, где прокатился на колесе обозрения, показав зону отдыха с высоты птичьего полета. Стоимость билета – 40 руб. (16 грн по местному курсу валют).

Подписчики блогера акцентируют на красоте и чистоте Донецка. Правда, считают, что людей меньше – поэтому город и чище.

Среди подписчиков Санича много россиян, которые никогда не были в Донецке. И смотря постоянно видеоканал дончанина, они заключают, что нынешний Донецк сродни «небольшому городу России». При этом в довоенное время Донецк был одним из крупнейших областных центров страны. «Город не хуже, чем небольшие города в России. Также чисто и ухоженно», – в частности, пишет россиянка Наталья Борисовна.

Также жители РФ подмечают, что из Донецка просто делают витрину, и это совершенно не значит, что такая же чистота и красота в соседних городах. «Почему планируется только реконструкция Донецка? А остальные села и поселки? Опять российские власти делают витрину, забывая о периферийных жителях. Ну, всё, как у нас в России – ухоженная Москва и зашмурганный Бийск», – отмечает россиянка Светлана Лукашенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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