Возле «управления железной дороги ДНР» демонтировали логотип «Донецької залізниці» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке 14 мая демонтировали украинский логотип «Донецької залізниці», который находился перед входом в «управление железной дороги ДНР». Об этом «Донецким новостям» сообщили местные жители.
Окончательная «национализация» железной дороги произошла в 2015 году. Тогда первым делом на здании управления Донецкой железной дороги (Донецької залізниці) украинское наименование заменили на русскоязычное «Донецкая железная дорога».
Здание управления ДонЖД в 2014 г.
Здание управления ДонЖД в 2018 г.
Буквально до вчерашнего дня на площадке перед входом в управление на улице Артема лежали плиты, на которых был выбит логотип «ДЗ» – «Донецька залізниця».
Логотип ДонЖД
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