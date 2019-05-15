Зеленский побьет рекорд с инаугурацией президента Украины, – эксперт. Новости

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский установит рекорд самого длинного периода между выборами и датой инаугурации. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин.

«До этого в истории Украины был рекордный случай в 2004 году, когда у Виктора Ющенко от даты выборов до даты инаугурации прошло 26 дней. Зеленский уже побьет этот рекорд. Даже если дата инаугурации будет 19 мая, рекорд уже будет побит. У всех других президентов намного меньше были эти сроки», – сказал он.

По его мнению, в этой связи возникают вопросы, что мешает народным депутатам назначить дату инаугурации президента Украины. «Вроде укладываются во все сроки, формально – все верно, но по сути – издевательство. Мне кажется, что во многом проблема в Порошенко. Проблема в том, что умом он понимает, что проиграл эти выборы, но эмоциями – нет», – считает Якубин.

«Порошенко каждый день приезжает на Банковую. Вроде бы секретари, окружение – все то же самое, вроде и выборы прошли, а интерьер остался прежним. Ему поступают все также звонки, если нужно что-то решить. Порошенко проиграл, но жизнь пока не поменялась. Вот этот консерватизм эмоций, который у него есть, что он – президент, ведет к тому, что он пытается отсрочить неизбежное на максимально длительный срок», – добавил политолог.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины до сих пор не проголосовала за проекты постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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