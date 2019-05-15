В прифронтовой Авдеевке идет капитальный ремонт теплотрассы (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) капитально отремонтируют 1 км теплотрассы на проспекте Центральном. Трубы диаметром 500 мм меняют сотрудники коммунального предприятия «Служба единого заказчика».

На проспекте перекрыта часть пешеходного перехода. Сейчас коммунальщики демонтируют здесь старые трубы, чтобы заменить их новыми.

Как рассказал директор КП «Служба единого заказчика» Алексей Филипенко, этот участок теплотрассы нуждается в капитальном ремонте, здесь были постоянные порывы труб. «Ждали очень долго. Нужно 21 млн грн. сейчас у нас есть 13,5 млн грн. этого хватит на закупку материалов, а дальше посмотрим – если не хватит, будем просить еще», – отмечает он.

Последний раз трубы на этом участке меняли в 1960-х годах. Деньги на ремонт теплотрассы в Авдеевке выделили из областного бюджета.

«Наше коммунальное предприятие имеет определенные силы и средства, что позволяет им самостоятельно выполнить данные работы. Мы немного изменили подачу этого вопроса и решили просто попросить денег непосредственно на материалы: трубы, запорная арматура, металлоконструкции, которые необходимо будет вываривать», – пояснил заместитель главы Авдеевской военно-гражданской администрации Роман Шахов.

«Вскрыта часть теплотрассы, часть труб демонтирована, часть труб по 24 метра уже сварены. Работы уже идут», – добавил он.

В планах – отремонтировать теплотрассу и на улице Коммунальная. Там также заменят около километра труб.

Закончить ремонт теплотрасс планируют до 1 октября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»