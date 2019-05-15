Митрополит Эпифаний впервые посетил Мариуполь (Фото). Новости

В Мариуполь (Донецкая обл.) во вторник, 14 мая, впервые приехал блаженный митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Он посетил морской порт, пообщался с горожанами и помолился о погибших украинских военных.

Возле административного здания Мариупольского морского порта священнослужителя встречали около 100 работников предприятия. Ко встрече с митрополитом Эпифанием здесь готовились заранее. Вместе с ним открыли выставку «С верой в сердце», где представлены картины и иконы, авторами которых являются сотрудники морского порта.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На стенде представлены 14 икон. Все они написаны маслом. По словам одного из авторов Эдварда Жаврида, профессионально он живописью никогда не занимался. «Сам начал писать. Как получается, так и пишу. Я не старался придерживаться Рязанской школы, или Демидовской школы, своя школа. С плохим настроением стараюсь не работать», – говорит он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Мы показали выставку наших сотрудников, которые очень часто обращаются к Богу. Владыка посмотрел на сегодняшнюю выставку, насколько талантливые люди работают в Мариупольском порту. Он дал оценку – ему очень понравилось», – отметил директор Мариупольского морского порта Александр Олейник.

«Я осветил работу порта, рассказал о тех трудностях, с которыми столкнулось наше предприятие, и о тех целях, которые мы перед собой поставили», – добавил руководитель предприятия.

В Мариуполе митрополит Эпифаний вместе с горожанами помолился о погибших в боях на Донбассе украинских военных, встретился с переселенцами и многодетными родителями. «Сегодня мы вместе общаемся и молимся. Мы вспоминаем наших воинов-героев, которые отдали свои жизни за каждого из нас. Мы будем общаться, посещать разные места, молиться вместе, освятим крест на купол храма, который строится в Мариуполе. Будем утверждать позиции нашей Украинской поместной православной церкви», – прокомментировал свой визит в приморский город предстоятель УПЦ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс», ТК «Сигма»