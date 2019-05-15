Перебегала дорогу: В Донецке пожилая женщина попала под авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке легковое авто сбило женщину. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дончане пишут, что ДТП произошло в районе «главпочтампа» 14 мая днем: водитель на «БМВ» сбил женщину. Также люди говорят о том, что пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте:

Виктория: «Старушка переходила дорогу в неположенном месте, ее и зацепила машина! Жаль только водителя»;

Юлия К.: «Женщина пожилых лет перебегала дорогу...».

Жители Донецка акцентируют внимание на том, что поблизости есть подземный пешеходный переход:

Юлия А.: «Там переход есть! Для кого он?»;

Наталия: «Подземный переход не для слабаков копали... Бесят такие пешеходы!».

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