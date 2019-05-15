Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Перебегала дорогу: В Донецке пожилая женщина попала под авто (Фото). Новости

Перебегала дорогу: В Донецке пожилая женщина попала под авто (Фото)

ДН

15.05.19 07:46dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке легковое авто сбило женщину. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дончане пишут, что ДТП произошло в районе «главпочтампа» 14 мая днем: водитель на «БМВ» сбил женщину. Также люди говорят о том, что пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте:

  • Виктория: «Старушка переходила дорогу в неположенном месте, ее и зацепила машина! Жаль только водителя»;
  • Юлия К.: «Женщина пожилых лет перебегала дорогу...».

Жители Донецка акцентируют внимание на том, что поблизости есть подземный пешеходный переход:

  • Юлия А.: «Там переход есть! Для кого он?»;
  • Наталия: «Подземный переход не для слабаков копали... Бесят такие пешеходы!».

Читайте также:

Комментарии