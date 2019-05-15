Российские паспорта для «Л-ДНР»: Две концепции целей и задач Кремля. Новости

В связи с раздачей российских паспортов жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса в экспертных кругах активно обсуждаются две противоположные концепции о целях этой кампании. Об этом рассказал глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

«Раздача паспортов – это не решение с бухты-барахты, оно готовилось. Это было как "козырь в рукаве", который в какой-то момент выкидывается, чтобы усилить переговорную позицию. Но белые пятна остаются: всех ли "обилетят", или "обилетят" только тех, кто вовлечен в какие-то "государственные" структуры в "ДНР" и "ЛНР"», – говорит он.

«Есть две диаметрально противоположные концепции. Одна концепция говорит о том, что это подготовка к интеграции неподконтрольной территории Донбасса в Россию, а вторая концепция – прямо противоположная. Это выдача российских паспортов, чтобы забрать всех, кто не сможет жить в украинском Донбассе, в Россию, и интеграция Донбасса в Украину», – продолжил Менендес.

По его словам, раздача российских паспортов противоречит не тексту, а «духу Минских соглашений». «Но пространство для маневра у России в этом процессе огромное. Во-первых, чтобы получить паспорт РФ, нужно съездить в Россию. Это однозначно направлено на тех, кто больше смотрит в российскую сторону. Не секрет, что на неподконтрольных территориях Донбасса есть негласное, неформальное, но довольно четко осязаемое разделение: есть люди, которые ориентированы на Украину, и есть люди, которые ориентированы на Россию», – отмечает эксперт.

«Поток людей из неподконтрольных территорий в Украину больше, чем в Россию. Это создает двоякую ситуацию в том, что никто не знает, сколько людей изъявят желание получить российский паспорт. Были громкие заявления со стороны Миграционной службы России, что 97% людей из "Л-ДНР" хотят получить паспорта. В Украине экспертное сообщество ответило, что таких людей на самом деле минимум в три раза меньше. Ответить точно на этот вопрос не может никто, но у нас есть предыдущий опыт – раздача "паспортов" "ДНР" и "ЛНР", которые получили абсолютное меньшинство людей», – рассказал аналитик.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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