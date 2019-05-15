Сводка из зоны ООС за 14 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – вблизи Лебединского;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Водяного;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Широкино;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из минометов калибром 82 мм – вблизи Шумов;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Новоалександровки;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – вблизи Новозвановки;

из ручных противотанковых гранатометов – около Майорска;

из крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганского.

С начала текущих суток противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из минометов калибром 120 мм – у Марьинки;

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за сутки 13 раз нарушила перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 39 единиц. Под обстрелы попали терминал Донецкого аэропорта, районы населенных пунктов Спартак, Старомихайловка и поселка шахты "Трудовская" на окраинах и в предместьях Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина; район Ясиноватой; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) и Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе пулеметы».

В «ДНР» также уверяют, что «подразделения украинских силовиков сегодня утром обстреляли из минометов 5 населенных пунктов. С 06:20 до 08:35 зафиксированы обстрелы по поселкам Александровка, Крутая Балка и селам Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.) и Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Всего по населенным пунктам было выпущено 39 мин калибром 120 миллиметров. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. В 08:55 еще раз была обстреляна Ясиноватая с применением гранатометов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Смелое и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов РПГ».