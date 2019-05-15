Прямые переговоры с «Л-ДНР» не имеют смысла, – советник Зеленского. Новости

Президенту Украины нужно вести переговоры о выполнении Минских договоренностей непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник по политическим вопросам новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

«Если мы говорим о прямых переговорах с "ДНР" и "ЛНР", я думаю, что это не имеет смысла, поскольку нужно договариваться с теми, кто принимает решения. Мы прекрасно понимаем, что решения в данной ситуации принимаются в Российской Федерации», – сказал он.

По его словам, прямые переговоры новоизбранного президента Украины с президентом РФ Владимиром Путиным возможны. «Об этом говорил Владимир Зеленский. Теоретически это возможно, если будет принято такое решение на уровне и международных партнеров, и Украины. И будет понимание, что от таких переговоров все стороны и участники этого процесса будут понимать, что будет больше позитива в урегулировании конфликта, фактически войны, на востоке государства», – заявил Разумков.

«Но это должна быть консолидированная позиция. Но даже если говорить о формате Минских переговоров, в нем есть встречи лидеров государств. В свое время это был Порошенко. Я думаю, что в ближайшем будущем будет встреча в Нормандском формате, где будет присутствовать в том числе и руководство РФ, и, естественно, там будет присутствовать Зеленский», – добавил эксперт.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: