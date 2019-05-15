Готова ли Россия перейти в наступление на Донбассе, – мнение. Новости

России не интересно переходить в более широкую конфронтацию с Украиной и вести наступательные действия на Донбассе. Такое мнение высказал глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

«У России нет планов по поглощению Украины и разрушению ее государственности, чего так боятся наши патриоты. У них есть план иметь рядом Украину, которая им понятна, на которую они могут влиять. Конечно, им хочется большую степень влияния иметь, чем мы готовы принять», – считает он.

«Мне кажется, Россия хочет вернуться к формату "а-ля 2012-й". На это нацелены все их действия», – отмечает Менендес.

По его мнению, Россия не готова к полномасштабной конфронтации ни с Украиной, ни с Западом. «Запад не готов к конфронтации с Россией, Россия не готова к конфронтации с Западом. Готовы к конфронтации отельные силы внутри России, отдельные силы внутри Украины и отдельные силы на Западе. Но системно на уровне государств к большой войне никто не готов», – продолжил эксперт.

«Раздача паспортов РФ [для "Л-ДНР"] – это достаточный повод, чтобы украинская армия начала масштабное наступление на Донбассе? Нет – недостаточный. Оно не начнется, потому что командование ВСУ понимает, что будет симметричный ответ от России», – говорит Менедес.

Он также считает, что Россия не начнет полномасштабное наступление на Донбассе, чтобы расширить границы неподконтрольных украинским властям территорий: «Не начнет, потому что они прекрасно понимают, чтобы вести наступательные действия на Донбассе нужно прямое вмешательство российской регулярной армии. Это будут другие потери, которые будет невероятно сложно объяснить внутри страны. Это точно будет конфронтация с Западом».

«Цена настолько высока, что ее никто не готов платить», – резюмировал аналитик.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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