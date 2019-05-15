Экс-член НВФ «ДНР» рассказал, как пытается получить российский паспорт в Донецке. Новости

Бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» Константин пытается получить паспорт Российской Федерации в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом он рассказал в интервью одному из российских интернет-каналов.

Житель Донецка сообщил, что процесс приема документов на получение гражданства России в «ДНР» начался 3 мая, и в этот же день он пошел подавать на него документы, отметив, что у него есть только «паспорт ДНР». «Я живу недалеко от того места, где это начиналось – областного ГАИ, ул. Ходаковского, 10. Мне друзья и знакомые сказали, что деньги на оплату [госпошлины] – 3,5 тыс. и 300 руб. (1411 грн и 121 грн по курсу местного банка на 15.05.2019, – ред.) нужны будут только после того, как будет уведомление, что тебе подтверждают гражданство РФ», – говорит он.

«Я пошел подать документы, записался в очередь. Я был 220-й в 10:30. Я поехал делать ксерокопии, фотографии, подъехал к 14:00. Мне сказали, что на сегодня прием документов закончился, потому что он был в тестовом режиме – они собирали документы, чтобы поехать в Ростов… Но прозвучала фраза, что сегодня пройдут только те, кто оплатил пошлину – 3,5 тыс. руб., плюс 300 руб., плюс 1% у нас берет банк», – продолжил Константин.

Он возмутился тем, что с него требуют предоплату без выдачи российского паспорта: «Если будет подтверждена выдача российского гражданства, как это декларировала миграционная служба ДНР, будут организованы автобусы для выезда в Ростов и по упрощенной схеме прохождение границы. Сядет в автобус 20-30 человек, их организовано провезут в банк на территории РФ, они произведут оплату и потом поедут давать присягу гражданина РФ. А тут получается, что за 2-3 месяца, получишь паспорт или нет, должен оплатить, и деньги эти идут в наш центральный республиканский банк».

«7 мая я пошел опять занял очередь. Уже в своем районном отделении миграционной службы. На данный момент (на 11 мая, – прим. ред.) я 180-й. Миграционная служба работала 7, 8, 10 мая. 10 мая я подходил отмечаться, при мне зашел 36-й человек, по списку 36 прошло… Когда я отмечался, было 306 или 308 человек записано [в очередь]», – рассказал он.

Мужчина также уточнил, что он – пенсионер по инвалидности, был взят в плен украинскими военными, вернулся на неподконтрольную украинским властям территорию в результате обмена пленными и сейчас получает «республиканскую» пенсию в размере 3,3 тыс. руб. (1330 грн.).

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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