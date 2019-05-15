Житель Донецка рассказал, как в «ДНР» зарабатывают на паспортизации РФ. Новости

Бывший член незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» Константин, пытаясь получить паспорт Российской Федерации в неподконтрольном украинским властям Донецке, столкнулся с дополнительными затратами, кроме «пошлины» за прием «документов» для получения российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью одному из российских интернет-каналов.

«Говорят, что нужна папка и черная гелевая ручка [при подаче документов на паспорт РФ], но я еще к этому не подошел. Я столкнулся с тем, что конкретно по мне: я разведен, меня послали в ЗАГС – взять свидетельство о разводе, но оно мне не надо, потому что развод был через суд. В ЗАГСе сказали. Во-первых, там везде очереди. Чтобы получить паспорт [РФ] нужно в 2-3 местах отстоять очередь по 20-50 человек, в зависимости от места – везде по-разному», – рассказывает он.

«У нас отменили нотариальное заверение, но не отменили перевод. Мне надо перевести с украинского на русский один лист А4 – решение суда. В бюро переводов сказали, что это будет стоить 600 руб. (242 грн, – по курсу местного банка на 15.05.2019). Я говорю: "Тут переводить нечего, давайте я сам переведу?" Они мне говорят: "А, что вы свою печать сверху поставите?" Печати у меня нет, но если я сам переведу и принесу им, сказали, что проверят и поставят печать за 300 руб. (121 грн)», – продолжил он.

По его словам, в бюро переводов в «ДНР» много работы. «Переводят копии украинских паспортов. Получается, чтоб получить паспорт [РФ], надо 6-7 тыс. руб. (2419-2822 грн) на человека отдать», – подсчитал дончанин.

«Нотариат отменили, а перевод оставили. Указано, что перевод должна делать миграционная служба. Я разговаривал со старшим лейтенантом их отдела, спрашивал, зачем мне переводить, заверьте и все. Она говорит: "Как это? Я на украинском языке копию передам в РФ? Нет. Вы должны перевести, и чтоб обязательно стояла печать бюро переводов, которое вам это сделало. Только после этого мы сверху ставим свои подпись и печать, и тогда только передаем"», – добавил Константин.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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