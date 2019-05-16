Инаугурации президентов Украины: Как это было (Фото). Новости

С момента провозглашения независимости Украины в стране сменились пять президентов. В свое время, победив на выборах, каждый из них принимал присягу и полномочия главы государства.

Первый президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994 гг.) на выборах набрал 61,6% голосов. Инаугурация состоялась 5 декабря 1991 года. Во время присяги Леонид Кравчук держал левую руку на Конституции УССР и Акте провозглашения независимости Украины.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.) на выборах во втором туре набрал 52,14% голосов. Инаугурация состоялась 19 июля 1994 года. Леонид Кучма был переизбран на должность президента 14 ноября 1999 года. Он победил во втором туре с результатом 56,25% голосов. Вторая инаугурация состоялась 30 ноября 1999 года.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Третий президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) победил с результатом 51,99% голосов. Его избранию предшествовала «Оранжевая революция» и отмена результатов второго тура выборов. ЦИК объявила результаты «третьего тура» 10 января 2005 года. Инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Четвертый президент Украины Виктор Янукович (2010-2014 гг.) на выборах во втором туре набрал 48,95% голосов. Инаугурация состоялась 25 февраля 2010 года. Церемония запомнилась эпизодом, когда перед Виктором Януковичем закрылись двери Верховной Рады Украины.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Пятый президент Украины Петр Порошенко (2014-2019 гг.) на выборах набрал 54,7% голосов. Инаугурация состоялась 7 июня 2014 года. Во время церемонии один из солдат почетного караула потерял сознание. Инцидент произошел, когда Петр Порошенко заходил в двери Верховной Рады Украины.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Шестой президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов 2019 года набрал рекордное количество голосов за всю историю президентских выборов – 73,22%. Инаугурация должна состояться до 3 июня 2019 года. Она также станет рекордом – как самый длинный период между выборами и вступлением в должность президента Украины.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины до сих пор не проголосовала за проекты постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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