Война нас не сломала, а сделала сильнее: Как переселенка из Донецка начала жизнь «с нуля». Новости

Пять лет назад из-за вооруженного конфликта Наталье Соловей пришлось покидать Донецк вместе с мужем и тремя дочерьми (младшей тогда было 6 месяцев). В прошлой жизни осталось предприятие супруга и ее личное ателье, в нынешней – появилась надежда возродить швейное дело.

Сейчас семья переселенцев живет в Бердянске (Запорожская обл.). «Это печально на самом деле. Мы работали и платили налоги, я получала в своей стране все, что нужно было для нормальной жизни. У моего мужа в Донецке было большое серьезное предприятие, которое занималось вторсырьем, но с началом войны машины отобрали… У меня был шестимесячный ребенок на руках, и я не знала, что делать. Жизнь развернула и толкнула так, что все перевернулось с ног на голову. Когда начали бомбить аэропорт, тянуть было некуда. И 6 июня мы уехали от войны в Бердянск», – вспоминает Наталья.

По ее словам, надеялись пересидеть несколько недель возле моря и вернуться. «Тогда пол-Донецка сидело в Бердянске. Снимать квартиры в центре было очень дорого, но мы вынуждены были продлевать аренду. Прошло лето и началась осень, а у нас – ни вещей, ничего… Как отправлять детей в школу? Мы никак не могли смириться с тем, что уже не отдыхающие, а живем здесь. Это понимание пришло только к зиме, когда закончились все сбережения. Был период, когда мы жили в Харькове (у мужа была там работа), а потом опять вернулись в Бердянск», – сказала она.

«Война ломает людей психологически. Например, у вас было все: деньги, статус – и в один миг ничего не осталось. Война нас не сломала, а сделала сильнее. Хотя знаю многих людей, которых она сломала. Многие бывшие руководители предприятий и начальники начали пить и вести аморальный образ жизни. А другие наоборот, например, мой муж, который всю жизнь занимал руководящие должности, не сломался и не начал пить, а сел за руль и стал таксовать. Потому что надо зарабатывать деньги и кормить семью. Третьего не дано», – добавляет переселенка.

Наталья рассказала, что ближе к весне 2015 года, когда младшей дочери было больше года, она тоже начала таксовать. «Впрочем, бралась за все: соседка предложила на даче оборвать черешню и продавать на рынке, я обрывала и продавала. Бердянск – специфический курортный город: тут тяжело найти себя, если ты не коренной житель. Переселенцы, конечно, иногда собираются вместе в двух организациях, расположенных в центре города, но у меня на это нет времени. Но мечта вернуться к любимому делу осталась», – сказала она.

По словам Натальи, она уверена в себе и знает, что будет востребована в любом возрасте. Главное, что определилась с любимым делом. Любимым Наталья считает швейное дело. Ее мама – швея во втором поколении, соответственно она – уже в третьем. Уже будучи в Бердянске женщина подала заявку на получение гранта. «Я столкнулась с тем, что в Бердянске у меня не было нормальной швейной машинки. То, что мне удалось вывезти из Донецка, – это старенькая ушатанная машинка, на которой еще мама шила. А ту, которая была в ателье, "потеряли": недалеко прилетел снаряд и все было посечено осколками. Я начала искать варианты, где найти деньги на новую машинку. Узнала о гранте от проекта ЕС и, недолго думая, села и честно описала свою жизнь и свои цели. Из 100 человек было отобрано пятеро-шестеро, кого пригласили во Львов на защиту своих проектов. И ура! На выигранные деньги я купила хорошую швейную машинку и распошивальную машинку. Оверлок уже покупала с рук за свои средства. А потом вместе с двумя другими мастерицами арендовали по комнатке в трехкомнатной квартире. В своей комнате открыла интернет-ателье "Легенда"», – рассказала переселенка.

Мастерица собирается заняться продвижением своего бизнеса в интернете. Все зависит от заказов. Сейчас бывает, что ей поступает два-три заказа в месяц, а бывает – месяц затишья. «Если раньше я бралась за любую работу, то сейчас не хочу распыляться на разные вещи. Моя цель – освоить техники, необходимые для шитья костюмов для танцев и спортивных занятий», – говорит Наталья.

По ее словам, клиентами остались жители Донецка, которые разъ­ехались по всей Украине и теперь из разных городов присылают заказы на пошив детских костюмов. Наибольшая часть заказов идет дистанционно.

«Когда-нибудь я обязательно отдохну и достигну своей цели – поставлю швейный бизнес на широкую ногу и приду к тому, что ателье будет работать по моим эскизам. Для этого нужно многое: деньги, опыт, кадры, реклама, клиенты… Но мы готовы продолжать свою борьбу за место под солнцем», – поделилась Наталье Соловей.

Источник: «Бердянские ведомости»

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