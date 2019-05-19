Домики рушатся, но деваться некуда: Как 4 года живут переселенцы в модульном городке Харькова (Фото). Новости

Более 50% переселенцев, проживающих в Харькове и области, вынуждены экономить даже на еде для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. А основной проблемой для всех переселенцев до сих пор остается жилье. Об этом рассказала советник по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Харьковской области Ольга Аверина.

По ее словам, недавно она проводила опрос среди местных переселенцев. «Результаты показали, что больше 50% экономят даже на еде для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. То есть им не удается делать какие-то сбережения. Переселенцы находятся в очень сложном положении. Скажем, не защищены в том плане, что если человек теряет работу, то арендатор, который дает ему жилье в аренду, его не будет ждать, пока он как-то устаканит свою финансовую ситуацию», – сказала Аверина.

В Харькове в 2015 году был построен модульный городок для ВПЛ за счет помощи правительства Германии. Металлопластиковые домики предназначены для временного проживания. Однако на сегодня здесь продолжают жить больше 300 переселенцев. Это многодетные семьи, люди с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

Одна из жительниц городка Наталья Ефимова с внучкой Дашей переехала в Харьков из Луганской области. Уже 4 года они живут вдвоем в тесной комнате. Наталья сама воспитывает внучку. У девочки инвалидность, она нуждается в постоянном лечении. Доход семьи – лишь социальные выплаты. «Очень дорого, квартплата сумасшедшая. Ну, и условия… Ну, как, крыша есть. Но оно вот, видите, все рушится, все трескается. Они не пригодны уже, эти домики. Их на 3 года поставили, они уже рушатся. Но нам некуда деваться, считай что. Если, по сути дела, ехать домой туда, там делать нечего», – поделилась переселенка.

«Так как мы в такой ситуации, что людям деваться некуда, город не может людей выгнать на улицу, понимаете, да. Поэтому мы поддерживаем его в работоспособном состоянии и будем поддерживать до тех пор, пока у нас будет такая возможность», – говорит начальник Управления по обслуживанию модульного городка Артур Стаценко.

В Украине с 2017 года переселенцы участвуют в программе «Доступное жилье». Они могут купить квартиру за полцены – остальное компенсирует государство. Тем не менее, в Харькове такой возможностью воспользовались до 30 переселенцев за 2 предыдущих года. Причина – в недостаточном финансировании программы из государственного бюджета. «Если смотреть на нашу область, то, конечно, больше переселенцев или внутренне перемещенных граждан получили помощь за счет местных бюджетов, чем из государственного. 100 миллионов на всю страну при сегодняшних ценах на жилье – это, конечно, абсурдно», – сказал директор регионального управления Госмолодежьжилья в Харькове Артур Вензель.

В Харькове переселенцы могут взять беспроцентный кредит на покупку квартиры за счет местного бюджета. Кроме того, социальное жилье в области реконструирует и строит Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) при поддержке международных доноров. В новые дома планируют селить социально незащищенных переселенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Вот так. Белсат»

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